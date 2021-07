Sono stati accolti nella giornata di ieri (giovedì 15 luglio) presso la sede comunale i tre referenti del Gruppo Volontari di Protezione Civile di Formigine, Marcello Tardini, Roberto Mattioli ed Elisabetta Maramotti.

Il Sindaco Maria Costi, insieme al Vicesindaco Simona Sarracino e agli Assessori Armando Pagliani e Corrado Bizzini, ha rivolto al Gruppo un sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione offerta nella gestione dell’emergenza sanitaria attraverso la distribuzione a domicilio di generi alimentari e farmaci, la sanificazione di scuole e palestre con appositi macchinari e, più recentemente, il servizio prestato presso il Centro vaccinale di Fiorano. Sono stati 18 infatti i volontari impegnati presso l’hub nel periodo compreso tra il 12 aprile e il 26 giugno: hanno svolto complessivamente 106 turni di servizio, anche il sabato e la domenica, dalla durata di 7/8 ore, oltre a coordinare l’assegnazione dei turni ai volontari di altre associazioni. Non soltanto legate alla pandemia sono state le attività svolte dal Gruppo nell’ultimo anno: a dicembre i volontari sono intervenuti a Nonantola in seguito alla grave alluvione che ha colpito la zona.

Un ringraziamento ufficiale avrà luogo il 3 settembre in occasione dell’apertura del 50° Settembre formiginese: la cerimonia, alla presenza della Fanfara dei Carabinieri di Milano, dedicherà un momento di riconoscimento a quelle associazioni del territorio che, come il Gruppo, nell’ultimo anno e mezzo hanno fornito un impagabile contributo nel contenimento e gestione della pandemia.

All’ordine del giorno dell’incontro anche il prossimo aggiornamento dei Piani di Protezione Civile dei Comuni del Distretto Ceramico, da approvare entro la fine dell’anno. Prima di approdare in Consiglio dell’Unione, i Piani, strumenti operativi fondamentali in caso di emergenza, saranno condivisi con Forze dell’Ordine, cittadinanza, associazioni di Protezione Civile e Centri Operativi Comunali in un percorso partecipativo mirato a una sempre maggiore efficienza e sicurezza degli stessi.