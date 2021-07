Inaugurata oggi, alla presenza di rappresentanti del Comune di Casalgrande e di Ireti, la casetta dell’acqua della frazione di Salvaterra in via Ligabue, alimentata dall’acquedotto, che distribuisce gratuitamente differenti tipologie di acqua: acqua liscia refrigerata e acqua gassata refrigerata.

La casetta dell’acqua di Salvaterra consentirà, come le altre casette presenti sul territorio provinciale, di risparmiare tonnellate di petrolio e di anidride carbonica non emessa. Dalla prima installazione della prima casetta dell’acqua, in Provincia di Reggio Emilia si sono risparmiate 147.818.000 bottiglie di plastica da 1,5 lt, 5.173 tonnellate di polietilene, 87.951,7 metri cubi di acqua, 9.829 tonnellate di petrolio e 13.467 tonnellate di anidride carbonica.

Nella foto l’Assessore Daniele Benassi, il Sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi e Federico Ferretti, dirigente di Ireti