Il 10 luglio, durante un servizio perlustrativo in via Montanara, i militari dell’Arma hanno fermato un’ autovettura con a bordo tre giovani che subito hanno mostrato segni di sofferenza al controllo, come se avessero qualcosa da nascondere. I militari, insospettiti, hanno proceduto ad una perquisizione personale e veicolare a seguito della quale, un ragazzo è stato trovato in possesso di quasi 27 grammi di hashish, un secondo di 32 grammi della medesima sostanza stupefacente mentre, la successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione del terzo occupante, ha permesso di trovare oltre 12 g di Marjuana e un bilancino di precisione.

Invece nella serata di ieri, intorno alle ore 19:30, in via Ciro Visi, sempre i militari della stazione di Castelnuovo hanno fermato un’autovettura il cui conducente, nel corso perquisizione, è stato trovato in possesso di un borsello con all’interno 86 grammi di hashish, oltre 18 g di marjuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 250 € provento dell’attività delittuosa.

Gli arresti dei 4 giovani sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.