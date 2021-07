Le domande di ammissione all’esame per l’abilitazione a gestire una impresa di trasporto su strada di merci in conto terzi o di viaggiatori dovranno essere presentate alla Provincia di Modena entro il 10 agosto (entro le 12.30) all’ufficio Trasporti e concessioni in via Barozzi 340 a Modena.

Modulistica e bando contenente tutte le informazioni riguardanti i requisiti, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle prove sono disponibili sul sito della Provincia, cliccando su “temi e funzioni” poi “lavori pubblici”. Per informazioni 059 209909.

Sono previste due prove scritte (la prima si tratta di un quiz con 60 domande, la seconda un’esercitazione su un caso pratico) che si svolgeranno il 4 ottobre nell’aula magna dell’istituto Corni al polo Leonardo da Vinci di Modena, in presenza nel rispetto delle norme anti Covid-19; tra le materia delle prove figurano gli elementi di diritto civile, commerciale, sociale e tributario, la gestione commerciale e finanziaria dell’impresa, l’accesso al mercato, le norme tecniche del settore fino alla sicurezza stradale.

L’elenco completo dei quiz e dei casi pratici è disponibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.