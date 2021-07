A Frassinoro, dal 24 luglio, si celebrano i 950 anni della fondazione dell’Abbazia benedettina con un calendario di eventi e appuntamenti che spazia dagli approfondimenti culturali, alle attività ricreative, dalle rievocazioni storiche agli eventi concertistici; le celebrazioni solenni dei 950 anni della fondazione dell’Abbazia benedettina, voluta dalla madre di Matilde di Canossa, Beatrice di Lorena, proseguono fino al 29 agosto.

«Questo importante anniversario – sottolinea il sindaco di Frassinoro, Oreste Capelli – diventa un’occasione di riscoperta della storia, dei tesori dell’Abbazia e delle Terre della Badia e un momento utile per riscoprire tradizioni, forme artigianali ed artistiche che segnano il territorio e si sono sviluppate anche grazie all’impronta culturale data dal cenobio. Il programma non è pensato come un elemento chiuso quanto piuttosto come una serie di iniziative in grado di fare da volano a futuri sviluppi territoriali e per la comunità, che per oltre un mese vivrà un’occasione unica di apertura e visibilità al territorio modenese e non solo».

La proposta prevede numerosi appuntamenti dedicati alle differenti fasce di età: dagli approfondimenti culturali come convegni, incontri con autori e approfondimenti storici, alle attività ricreative come passeggiate su itinerari culturali, dalle rievocazioni storiche agli eventi concertistici e non mancheranno attività rivolte ai bambini e ai ragazzi ed eventi enogastronomici di degustazione e street food.

Per don Luca Pazzaglia, parroco della parrocchia di Frassinoro «anche dal punto di vista religioso si tratta dell’apertura di un anno importante per Frassinoro: la Penitenzieria Apostolica ci ha comunicato che in occasione del 950° anniversario sarà quotidianamente concessa l’Indulgenza plenaria ai fedeli che, dal 29 agosto 2021 al 29 agosto 2022 si recheranno, alle condizioni stabilite, all’Abbazia di Frassinoro».

Il programma è ideato e organizzato dal Comitato per le celebrazioni composto dalla parrocchia di S. Maria e S. Claudio, Comune di Frassinoro, Fondazione di Modena, pro loco di Frassinoro e accademia dell’Archipendolo, in collaborazione con Ideanatura. L’evento di apertura del 24 luglio sarà fruibile anche in diretta streaming, oltre che sul sito di Fondazione di Modena, anche sulle pagine Facebook del Comune di Frassinoro, della Fondazione di Modena e sulla pagina dedicata ai 950 anni dell’Abbazia.