L’organizzazione di Concentrico Festival comunica l’annullamento degli eventi previsti questa sera (venerdì 16 luglio) in Piazza dei Martiri a Carpi, causa meteo avverso. “L’organizzazione di due spettacoli così complessi – spiega una nota – non ci permette di aspettare fino all’ultimo e quindi è deciso: Baby Dee e Carrozzeria Orfeo purtroppo NON saranno sul palco di questa sesta edizione del Festival”.



