Appuntamento da non perdere domenica sera 18 luglio in piazza Gariibaldi a Castelfranco Emilia, nel cuore del centro storico dove a partire dalle ore 21.00 è in programma CANTANDO SOTTO LA LUNA.

Si tratta di un concerto per voci e pianoforte con brani tratti dai musical più importanti a livello internazionale, ideato e a curato dalla Proloco.

Attesi protagonisti sul palco Noemi Felicani e Daniele Cusmano alla voce, Gioacchino Cancemi al pianoforte.

Cantando sotto la luna è un progetto nato dal desiderio di tre musicisti di esplorare il vasto mondo del musical in un’inedita chiave acustica. Un concerto che abbraccia tutti i generi del musical popolare attraverso i suoi più grandi autori ed i loro brani di maggior successo.

Dal rock di Jesu Christ Super Star, alle melodie di Les Miserables, dalla brillantezza di Mamma Mia alla potenza del Fantasma dell’Opera, e tanti altri ancora.

Due voci ed un pianoforte per raccontare intimamente tutta la magia che il musical può sprigionare nelle sue diverse forme.

Evento gratuito previa prenotazione su eventbrite.it

Alma Trio domenica in concerto a Villa Sorra

Non accenna a fermarsi la lunga serie di eventi in programma in questa calda estate 2021 a Castelfranco Emilia. Domenica pomeriggio, infatti, a partire dalle 18.30 e sempre nella suggestiva cornice del Giardino romantico di Villa Sorra, è in programma il concerto che vedrà in scena l’Alma Trio, iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale insieme all’Associazione Amici del Jazz. E così continuano le magiche serate a Villa Sorra, accompagnate dal fresco dei giardini barocchi e caratterizzate dalla la buona musica che gli amici del jazz propongono, spezzando l’afa della pianura. Sarà un nuovo momento di grande musica da sorseggiare e gustare, così come l’aperitivo offerto a tutti i partecipanti.

L’incontro di questi tre musicisti, Vito Di Modugno all’organo, Guido Di Leone alla chitarra e Massimo Manzi alla batteria, nasce da tante reciproche collaborazioni che si intersecano ora in questa formula acustica di puro swing in trio. Tre generazioni di jazz, accomunate però dai medesimi canoni della vecchia scuola.

Castelfranco Emilia, un’estate a misura di bambini e famiglie

Nell cartellone estivo di Castelfranco Emilia, composto da oltre 120 appuntamenti, in primissimo piano ci sono senza alcun dubbio le iniziative per bambini e famiglie, con eventi, spettacoli e tantissime occasioni di incontro, come in questo fine settimana e come sintetizzato in questo breve riepilogo:

Nel parco di Villa Sorra torna

FAVOLE A MERENDA, appuntamento sabato 17 luglio alle ore 17 con narrazioni per bambini dai 3 ai 6 anni a cura della biblioteca comunale in collaborazione con i servizi educativi 0-6 e l’Associazione Bugs Bunny.

Al termine della lettura, ai partecipanti verrà offerta una gustosa merenda e donato un segnalibro speciale realizzato dalla biblioteca.

YOGA BIMBI E FAMIGLIE, ginnastica dolce per famiglie con bambini dai 0 ai 6 anni in collaborazione con l’Associazione Valigie leggere, sabato e domenica 17 e 18 luglio dalle ore 10.00 alle 11.00

MI PIACE SE TI MUOVI, domenica 18 luglio dalle ore 17.00 musica e giochi motori per famiglie con bambini da 0 a 6 anni in collaborazione con UISP Modena.

Per info e prenotazioni: 389 108 29 27 benessere@uispmodena.it

CINETOUR SOTTO LE STELLE a cura delle parrocchie della Zona Pastorale di Castelfranco Emilia. Sabato 17 luglio alle ore 21.00 a Riolo è in programma la proiezione del film di animazione Disney “Alice nel Paese delle meraviglie”.