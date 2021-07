Musica, cinema, teatro e cultura. L’estate vezzanese è ricchissima di iniziative organizzate dall’amministrazione per tornare a rincontrarsi, sempre mantenendo alta l’attenzione e rispettando le normative anti Covid, dopo la pandemia.

Si partirà il 19 luglio, alle 21.30 a Pecorile, con lo spettacolo di burattini dal titolo “Gli trani casi dell’ispettor Balanzone”.

Il 21 luglio, alle 20.30, pic-nic di mezza estate al parco Paride Allegri con prenotazione obbligatoria al 349.8579687.

Il 23 luglio, alle 21, al parco della biblioteca, “Musica: amore in cerca di parole”, un viaggio in Europa da Vivaldi alla Carmen con il soprano Sara Fornaciari, Nadia Torreggiani al pianoforte e Letizia Spaggiari al violino.

Il 26 luglio, alle 21.30, tutti a testa in su al parco Allegri per l’osservazione astronomica.

Il 28 luglio, alle 21.30, proiezione del film “Big Hero 6” nel parco della biblioteca.

Il 30 luglio, alle 21, al parco della biblioteca, “Omaggio a Morricone” con Renata Campanella (voce), Serena Barbieri (flauto), Antonio Barbieri (violoncello), Fausto Codeluppi (tromba) e Stefano Giaroli (pianoforte).

Il 2 agosto, alle 21.30, al parco della biblioteca, tornerà il teatro delle marionette con “Baracca e Burattini” in “Le quattro stagioni”.

Il 4 agosto, alle 21, al parco della biblioteca, concerto di musiche caraibiche e mediterranee del “Medialuna Trio”, composto da Francesca Vezzosi alla voce, Francesco Boni e Francesco Bolzoni alle chitarre.

Il 6 agosto, alle 21.30, a proiezione del film Oceania al parco della biblioteca.

Il 12 agosto, alle 21, al parco della biblioteca, teatro dialettale con “Scherset o dit da bòun” di Antionio Guidetti.

Il 18 agosto, alle 21, alla chiesa vecchia di Montalto, “Nel mare non ci sono i coccodrilli”, libero adattamento di E.Ferrari tratto dal romanzo di Fabio Geda. Le musiche di questo spettacolo saranno di Haydn, Vivaldi e Bach. Emanuele Ferrari sarà la voce narrante con Giovanni Mareggini al flauto, Davide Gaspari al violino e Silvia Sciolla al violoncello.

Il 25 agosto, alle 21, al parco della biblioteca, proiezione del film “Volevo nascondermi”.

Il 27 agosto, alle 21, al parco della biblioteca, concerto per arpa e chitarra “Fantasie pizzicate” con musiche del ‘900 suonate dall’arpa di Morgana Rudan e dalla chitarra di Roberto Guarnieri.

Il 29 agosto, alle 21, alla chiesa Casola Canossa, concerto per arpe del Duo Minerva con musiche dell’800 suonate da Anna Gabbi e Nicole Pedroni.

Il 31 agosto, alle 21.30, al parco Allegri l’osservazione astronomica con “A testa in su”.

Per tutti gli eventi in cartellone è consigliata la prenotazione al 334.6237451 via Whatsapp o sms. Per gli spettacoli di burattini la prenotazione è obbligatoria al numero 347.9533262 via Whatsapp.

Oltre a questo lungo elenco di iniziative l’amministrazione ha concesso il patrocinio ad altri eventi organizzati dalle associazioni del territorio.

Il 17 luglio, alle 21, “La Corrida, dilettanti allo sbaraglio” in piazza della Vittoria, organizzata da Vezzano e Dintorni e dal Centro sociale I Giardini.

Il 31 luglio, alle 20, sagra della Madonna della Neve con cena sotto le stelle nel parcheggio della chiesa, organizzata dal circolo Mazzolari.

Il 7 agosto, alle 20, festa della Protezione civile nella sede di via Al Palazzo.

Il 15 agosto “Musicassunta” alla chiesa Casola di Canossa a cura del circolo Zannoni.

Il 12 settembre, alle 17, a Casa Lolli, “E’ stagione di raccolta dal libro di C. Sandrini”.