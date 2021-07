La Sezione Territoriale di Reggio Emilia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha recentemente sottoscritto due interessanti convenzioni a favore degli associati, che ampliano ed ottimizzano la rosa dei servizi offerti dall’associazione in ambito sanitario. Una convenzione è stata sottoscritta con il Poliambulatorio Privato Centro Palmer S.r.l. e l’altra con il Centro Odontoiatrico Dentalcoop.

La convenzione con il Poliambulatorio Privato Centro Palmer S.r.l., struttura che vanta un’esperienza di oltre trent’anni e rappresenta sul territorio una garanzia nell’ambito sanitario, consentirà agli associati dell’UICI e ai loro familiari di usufruire di tariffe agevolate per le prestazioni mediche erogate dalla struttura per tutto l’anno in corso, con possibilità di rinnovo per quello successivo. Per conoscere l’elenco delle prestazioni erogate dal Poliambulatorio e i relativi prezzi applicati agli associati UICI si può visitare la pagina https://www.uicre.it/it/?id=Notizie_ed_eventi&news=sottoscrizione-convenzione-poliambulatorio-palmer

Per usufruire della convenzione, i destinatari dovranno esibire la propria tessera associativa UICI rinnovata per l’anno in corso e chiedere l’applicazione delle tariffe agevolate al momento della prenotazione dei servizi.

L’accordo con il Centro Odontoiatrico Dentalcoop ha l’obiettivo di offrire ai tesserati e ai loro familiari la possibilità di godere di trattamenti agevolati come: prima visita con consegna di piano di cura e relativo preventivo a titolo gratuito; eventuale radiografia ortopanoramica gratuita; riduzione del 10% rispetto al prezzo di listino di ogni tipo di cura o trattamento; possibilità di usufruire di finanziamenti a tasso zero fino a 24 mesi e trattamenti di igiene dentale ad un prezzo speciale per associati UICI di Euro 30,00.

Per usufruire di questa seconda convenzione, i soci e i loro familiari di primo grado sono chiamati ad attivarla al momento della registrazione sul sito: www.dentalcoop.it/sorrisogold, inserendo il codice univoco che verrà fornito dalla Sezione UICI. La registrazione dei dati personali è necessaria al fine di ottenere la CARD SORRISOGOLD, da esibire al momento della prima visita presso il Centro odontoiatrico Dentalcoop insieme alla tessera associativa debitamente rinnovata.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono chiamare la Sezione Territoriale Uici di Reggio Emilia al numero 0522 435656