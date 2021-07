È ancora possibile presentare la domanda per i buoni spesa 2021. Possono fare richiesta i nuclei familiari che a causa dell’emergenza Covid-19 siano in condizione di

difficoltà economica a seguito della perdita o della riduzione significativa della capacità reddituale oppure si trovino in condizione di bisogno certificato con specifica attestazione in quanto già in carico al Servizio Sociale Territoriale. L’importo del buono spesa va da un minimo di 150 euro a un massimo di 450 euro ed è determinato sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. Tutte le informazioni e i moduli di domanda sono sul sito del Comune (www.comunesanfelice.net).



