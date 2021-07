Sarà inaugurata domenica prossima, 18 luglio a partire dalle ore 18 presso il Circolo 1° Maggio in via Pista 41/A, la Sala Ricreativa intitolata a Franco Rovatti, socio fondatore e Presidente del Circolo. Una vera e propria festa dell’associazionismo per dare un segnale di presenza sul nostro territorio di varie Associazioni e Volontari e festeggiare insieme a loro.



