E-state giovani a Casalgrande: sono in arrivo due appuntamenti per le generazioni del futuro. Si parte sabato 17 e domenica 18 con la VII° edizione di Cemento Vivo, la Street Jam Nazionale di graffiti che si svolge ogni anno tra le Province di Modena e Reggio Emilia. Oltre 30 Artisti, di alto livello tecnico e artistico, provenienti da tutta Italia, lasceranno le loro opere sulle pareti del sottopassaggio di Via Moro a Casalgrande. Il tema di quest’anno è “Arte” in omaggio a grandi artisti del passato.

Ogni writer realizzerà la sua opera con la tecnica dei graffiti. Ideata sette anni fa dall’artista Aeko, da cinque anni è organizzata in collaborazione con l’Associazione McLuc Culture, che dal 2005, è impegnata nella promozione della creatività urbana.

Cemento Vivo è un evento che comprende anche anche brevi momenti di intrattenimento con discipline urbane collaterali. La street jam è resa possibile grazie al Patrocinio e contributo del Comune di Casalgrande, Assessorato ai giovani e si svolge dal 17 al 18 Luglio 2021 dalle ore 09.30.

“La creatività della street art – commenta l’assessore ai Giovani Laura Farina – può essere un valido strumento per avvicinare le nuove generazioni alla cura degli spazi pubblici, al senso della comunità. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di proporre questi contenuti con taglio allo stesso tempo innovativo, alternativo e positivo: siamo molto contenti di offrire questa possibilità ai nostri ragazzi. L’iniziativa ha anche un altro aspetto interessante: gli organizzatori vogliono coinvolgere il pubblico, farlo partecipare alle attività: sia, per quel che è possibile, sul fronte più artistico, sia nelle attività collaterali che si svolgeranno nel corso della giornata. E alla fine avremo anche un pezzo di Casalgrande più colorato e vivo, come ci hanno chiesto i ragazzi del campo estivo della primaria: manteniamo lo sguardo orientato alle nuove generazioni”.

Subito dopo Cemento Vivo, Casalgrande sarà il teatro di un’altra iniziativa pensata per i giovani: il contest ‘Fammi sentire la voce’, che si terrà lunedì 19 luglio. Una iniziativa organizzata in collaborazione con ProLoco e Cepam, che punta a valorizzare il talento canoro di chi vuole mettersi in gioco. Dopo le selezioni di questi giorno, saliranno sul palco i cantanti che si sfideranno davanti ad una speciale giuria: un’occasione per premiare le voci più belle, dando una ribalta ai nuovi performer emergenti. Da non perdere.