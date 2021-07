Orgoglio e tanta soddisfazione per le ragazze dell’ U19 Green Warriors Sassuolo, che ieri sono state ricevute dall’Amministrazione Comunale di Sassuolo che si è complimentata per la conquista del titolo di Campioni Regionali U19 lo scorso 27 giugno ad Imola e per aver portato il nome della città di Sassuolo ai vertici regionali e nazionali.

Il Sindaco Francesco Menani e gli Assessori Sharon Ruggeri, Corrado Ruini, Angela Ruini e Ugo Liberi hanno fatto due chiacchiere e un augurio di futuri risultati altrettanto radiosi ad atlete ed anche ad una delegazione dello staff del Volley Academy Sassuolo, in fase di preparativi “sportivi” ed organizzativi per le finali nazionali in programma 23 al 25 luglio ad Agropoli (SA).

Un sentito ringraziamento da parte del Presidente neroverde Carmelo Borruto e di tutta la Società per l’omaggio e l’accoglienza ricevuta dall’Amministrazione, cui è stato consegnata la maglia ufficiale targata Green Warriors Sassuolo.