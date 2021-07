Prosegue “Spilamberto En Plein Air”, un progetto di riqualificazione commerciale e marketing territoriale che proseguirà fino ad inizio ottobre.

Da via Roncati a piazzale Rangoni verranno allestiti veri e propri salotti a cielo aperto che, insieme agli spazi allestiti dai commercianti e pubblici esercizi, permetteranno di godersi la bellezza del Centro storico consumando i prodotti offerti dai commercianti locali, ovviamente nel totale rispetto dei protocolli di sicurezza e il rispetto delle distanze. Il tutto in una calda atmosfera creata con divanetti in pallet, piante fiorite, una suggestiva illuminazione e musica di sottofondo in filodiffusione. Quest’anno il progetto si amplia coinvolgendo via Obici, e con illuminazione ad hoc, il Parco degli Antichi Mestieri e l’area verde di Piazza Leopardi. Importante sottolineare che per la prima volta sarà anche illuminato il sentiero del parco della Rocca che porta al cancello che si apre sul Percorso Natura. In questi luoghi e nel Parco del Guerro a San Vito saranno calendarizzati diversi eventi, tutti comunque di piccole dimensioni e facilmente presidiabili.

Tutti i giovedì in Centro storico dalle 21 dj Set in flodifusione con Mirko Donnini DJ.

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 luglio “Spilamberto Buskeat Festival”, iniziativa organizzata dall’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo.

Domenica 18 luglio alle 7.30 nel Centro Storico di Spilamberto “800 e dintorni: mostra mercato dell’antico e dell’usato”. Sempre domenica in Rocca visita guidata alla Rocca Rangoni.

A cura dell’Associazione Odysseus APS. Info e prenotazioni: odysseus.aps@gmail.com; 366/9592570.

Domenica 18 luglio dalle 9 alle 13 Vignaioli Contrari e Slow Food Vignola e Valle del Panaro presentano “Calici in Rocca”: Rocca Rangoni ospiterà una selezione dei vini partecipanti all’edizione online di Vignaioli Contrari 2021 presentati dai nostri sommelier ed accompagnati da prodotti dei soci della condotta Slow Food. Per info e prenotazioni : eventi@vignaiolicontrari.it oppure Mirco 335 5883435.

Lunedì 19 luglio dalle 19 la Parrocchia di San Vito organizza Cena in parrocchia (su prenotazione chiamando Fabio 334/1899139).

Alle 20.30 nel Cortile della Biblioteca P. Impastato rassegna letteraria “Spilamberto Racconta” con la presentazione del libro: “Quale filtro scegli?” la realtà e i social network. A cura della Libreria Il Pianeta Arcobaleno. Info e prenotazioni: 059/2270030; ilpianetaarcobaleno@gmail.com.

Lunedì 19 luglio alle 21.30 nel Parco della Rocca Rangoni “Cinema sotto le stelle 2021” con il documentario “Nilde Iotti, il tempo delle donne”. Attraverso immagini di repertorio, testimonianze di chi l’ha conosciuta e i suoi profondi pensieri restituiti dall’attrice Paola Cortellesi, la vicenda umana e politica di Nilde Iotti deraglia dal sentiero biografico e penetra nel vivo delle nostre esistenze, oggi rese migliori dal suo coraggio che scardinò tabù ed emancipò la società civile italiana. Per info Ufficio Cultura; tel. 059/789966 – cultura@comune.spilamberto.mo.it; www.comune.spilamberto.mo.it.