Si comincia al Bentegodi, contro l’Hellas Verona dell’ex Di Francesco, si finisce in casa, contro il Milan, Sorteggiato il calendario della serie A: ecco le giornate, la prima nel penultimo settimana di agosto – orari televisivi da definire – l’ultima nel penultimo di maggio.

1ª GIORNATA – 21-22 agosto 2022 Hellas Verona-Sassuolo

2ª GIORNATA – 29 agosto 2021 Sassuolo-Sampdoria

3ª GIORNATA – 12 settembre 2021Roma-Sassuolo

4ª GIORNATA – 19 settembre 2021 Sassuolo-Torino

5ª GIORNATA – 22 settembre 2021 Atalanta-Sassuolo

6ª GIORNATA – 26 settembre 2021 Sassuolo-Salernitana

7ª GIORNATA – 3 ottobre 2021 Sassuolo-Inter

8ª GIORNATA – 17 ottobre 2021 Genoa-Sassuolo

9ª GIORNATA – 24 ottobre 2021Sassuolo-Venezia

10ª GIORNATA – 27 ottobre 2021 Juventus-Sassuolo

11ª GIORNATA – 31 ottobre 2021 Sassuolo-Empoli

12ª GIORNATA – 7 novembre 2021Udinese-Sassuolo

13ª GIORNATA – 21 novembre 2021Sassuolo-Cagliari

14ª GIORNATA – 28 novembre 2021 Milan-Sassuolo

15ª GIORNATA – 1 dicembre 2021 Sassuolo-Napoli

16ª GIORNATA – 5 dicembre 2021Spezia-Sassuolo

17ª GIORNATA – 12 dicembre 2021 Sassuolo-Lazio

18ª GIORNATA – 19 dicembre 2021Fiorentina-Sassuolo

19ª GIORNATA – 22 dicembre 2021Sassuolo-Bologna

20ª GIORNATA – 6 gennaio 2022 Sassuolo-Geno

21ª GIORNATA – 9 gennaio 2022 Empoli-Sassuolo

22ª GIORNATA – 16 gennaio 2022 Sassuolo-Hellas Verona

23ª GIORNATA – 23 gennaio 2022 Torino-Sassuolo

24ª GIORNATA – 6 febbraio 2022 Sampdoria-Sassuolo

25ª GIORNATA – 13 febbraio 2022 Sassuolo-Roma

26ª GIORNATA – 20 febbbraio 2022 Inter-Sassuolo

27ª GIORNATA – 27 febbraio 2022 Sassuolo-Fiorentina

28ª GIORNATA – 6 marzo 2022 Venezia-Sassuolo

30ª GIORNATA – 20 marzo 2022 Sassuolo-Spezia

31ª GIORNATA – 3 aprile 2022 Lazio-Sassuolo

32ª GIORNATA – 10 aprile 2022 Sassuolo-Atalanta

33ª GIORNATA – 17 aprile 2022 Cagliari-Sassuolo

34ª GIORNATA – 24 aprile 2022 Sassuolo-Juventus

35ª GIORNATA – 1 maggio 2022 Napoli-Sassuolo

36ª GIORNATA – 8 maggio 2022 Sassuolo-Udinese

37ª GIORNATA – 15 maggio 2022 Bologna-Sassuolo

38ª GIORNATA – 22 maggio 2022 Sassuolo-Milan

Il commento sul calendario del neo tecnico neroverde Alessio Dionisi: “La grande novità è rappresentata dall’asimmetria del calendario: è una cosa nuova per tutti, sarà comunque interessante anche se non credo che cambierà il nostro approccio e la nostra preparazione alle gare. Belle e sicuramente complicate le prime tre giornate, il Sassuolo si troverà subito di fronte le recenti rivali con le quali si è giocato l’accesso alla Conference League lo scorso campionato. Sarà già un banco di prova impegnativo. A fine ottobre una partita sicuramente particolare ed emozionante per me quando di fronte mi troverò l’Empoli. Attenzione al finale di campionato che sarà tosto perché ci vedrà affrontare diversi top club”.