“Una sempre più stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale seguendo tre punti cardine: giovani, formazione scolastica ed ambiente”. E’ con questi intenti che Francesco Mancini, neo Presidente del Rotary Club Sassuolo, si è presentato ieri pomeriggio alla Giunta del Comune di Sassuolo, ricevuto in Municipio per un saluto istituzionale.

“Le iniziative del Rotary – ha detto – quest’anno vedranno una collaborazione sempre più stretta con l’Amministrazione comunale. Puntiamo ad aiutare i giovani, che a nostro parere sono stati i più penalizzati durante questa pandemia, con un aiuto tecnologico perché tutti devono avere le stesse possibilità e perché chi non ha dimestichezza con un computer oggi rischia di essere tagliato fuori dal mondo del lavoro domani. Non solo: istituiremo borse di studio per studenti delle scuole media, per premiare tanto il merito quanto l’impegno, con un occhio particolare verso l’ambiente ed il rispetto di ciò che ci circonda, portando esempi sani alle giovani generazioni”.