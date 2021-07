Una ventina di bambini del campo estivo “Sportweek”, organizzato dalla A.S.D. Rugby Guastalla 2008, sono stati in visita presso il Distaccamento della Polizia Stradale di Guastalla. Una mattina piena di emozioni ma anche ricca di insegnamenti che le Forze dell’Ordine hanno voluto donare ai giovanissimi del campo estivo.

Tema della giornata, approfondire la tematica della legalità, con la visita presso la Polizia Stradale, dove gli agenti hanno chiacchierato con i bambini sul rispetto delle regole, importanti accenni alla sicurezza in generale e a quella stradale in particolare. Gli agenti hanno mostrato ai piccoli visitatori l’organizzazione della caserma, della sala operativa e dei veicoli della stradale con lo stupore dei bambini nel vedere i lampeggianti e nel sentire il suono delle sirene. La visita si è conclusa con la proiezione di filmati educativi sulla sicurezza stradale. Questo progetto fa parte di una serie di iniziative volte a far conoscere ai bambini le istituzioni del territorio e a sensibilizzarne il rispetto.