Nel 2021 decorre il centesimo anno di vita della nota realtà industriale Colorobbia, avente una sede anche a Fiorano Modenese da diversi anni, ma nata a Montelupo Fiorentino.

“Il Gruppo Colorobbia, costituito da imprese operanti a livello mondiale, è specializzato – si legge sul sito aziendale – nella produzione e distribuzione di materie prime e semilavorati per l’industria della ceramica e del vetro. Esso è presente in 18 Paesi e conta attualmente 29 aziende e 2.000 dipendenti. La strada dell’internazionalizzazione di Colorobbia è iniziata negli anni Settanta, e la presenza a livello mondiale ha permesso di ottimizzare le produzioni. Dal 1921, anno della fondazione a Montelupo Fiorentino (FI), ad oggi, il Gruppo Colorobbia ha rappresentato un riferimento certo ed affidabile per l’industria della ceramica”.

In occasione di questa importante ricorrenza, il Sindaco fioranese Francesco Tosi ha espresso questo pensiero in merito: “I cento anni di Colorobbia e dell’attività imprenditoriale di quattro generazioni della famiglia Bitossi sono un segno della qualità e della forza di un’azienda presente a Fiorano e nel mondo. La storia di Colorobbia rappresenta un importante apporto della tradizione della manifattura ceramica artistica di Montelupo Fiorentino – una delle più antiche capitali italiane della ceramica – alla produzione industriale ceramica di cui il nostro distretto è leader mondiale. Anche la comunità fioranese si sente partecipe di questa ricorrenza, essendo da tempo direttamente coinvolta nelle vicende imprenditoriali del Gruppo. Esprimo sentite congratulazioni, con l’auspicio di nuovi e duraturi successi”.