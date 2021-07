Torna domani sera, giovedì 15 luglio, l’appuntamento tradizionale con i Giovedì sotto le Stelle: la kermesse estiva organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Pro Loco Sassuolo, Sgp e Comitato Commercianti del Centro Storico, che offre negozi aperti con promozioni, eventi, spettacoli e mercatini dalle ore 20 alle ore 24.

Gli appuntamenti principali di domani saranno: Notte Tarantata, con i “Nati così”, in piazzale della Rosa dalle 21 e RAM Rock e Blues, a cura di Jimbar in Piazzale Roverella. Aggiunta di punti musicali in centro storico: via Menotti, via Clelia, Viale XX Settembre, Piazzale Teggia, via Mazzini e lo spazio “food” in piazza Martiri Partigiani.