Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, saranno adottati provvedimenti di chiusura nei seguenti giorni e orari:

dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 luglio;

dalle 21:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 luglio

sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e Località Aglio (km 255+450) verso Firenze, con conseguente uscita obbligatoria alla stazione di Rioveggio;

sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700) verso Bologna. Vista la concomitante chiusura, dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 luglio, del tratto Barberino di Mugello-Calenzano, in entrambe le direzioni, a chi da Bologna è diretto verso Firenze, dopo aver percorso la A1 Direttissima, dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Barberino, percorrere la SP8 e rientrare sulla A1 alla stazione di Calenzano. Percorso inverso per chi da Firenze è diretto verso Bologna.

Sulla A1 Milano-Napoli e sul Raccordo di Casalecchio, per consentire programmati lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e quello con la A14 Bologna-Taranto, verso Milano.

In alternativa, percorrere il Raccordo di Casalecchio, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, immettersi sulla Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro e uscire allo svincolo 3 “Ramo Verde”, proseguire poi sul Ramo Verde ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale.

sul Raccordo di Casalecchio, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Ancona (A14) ed è diretto verso Milano e sarà contestualmente chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Padova sud, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, nei seguenti giorni e orari:

dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 luglio;

dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 luglio.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Padova Zona Industriale o di Terme Euganee.