Un camper nei mercati dei Comuni della Val d’Enza che non sono sede vaccinale: questo il piano dei Sindaci e dell’Ausl per raggiungere con il vaccino anti Covid le persone da 60 anni compiuti in su non ancora raggiunte dalla campagna vaccinale.

Accedere è estremamente semplice. Non serve prenotazione: basta presentarsi con tessera sanitaria e un documento di identità. La compilazione dei moduli verrà fatta sul posto, così come la vaccinazione ed il periodo di osservazione dopo l’inoculazione.

Il vaccino proposto è il monodose Johnson & Johnson, che non richiede richiami.

La vaccinazione dà diritto ad ottenere il Green Pass.

Questa speciale collaborazione tra i Sindaci e l’Ausl ha l’obiettivo di avvicinare la sede vaccinale ai cittadini, facilitandone la fruizione. Rappresenta inoltre un’occasione per valorizzare le piazze ed i mercati dei paesi, fulcro storico, sociale e commerciale di ogni Comune.

Queste le date:

Martedì 20 luglio a Campegine

Giovedì 22 luglio a Gattatico

Sabato 254 luglio a Bibbiano

Mercoledì 28 luglio a Cavriago

Sabato 31 luglio a Sant’ilario d’Enza

Giovedì 5 agosto a San Polo d’Enza

Sabato 21 agosto a Canossa

(I SINDACI DELLA VAL D’Enza – Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza)