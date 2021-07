Dopo lo stop dello scorso anno a causa del Covid, ritorna venerdì 16 luglio al castello di Levizzano Rangone la “Divina Maratona”, la lettura integrale della Divina Commedia di Dante Alighieri che ha fatto registrare, negli anni scorsi, il tutto esaurito fra le mura del maniero castelvetrese. Dalle ore 18.30 in poi, in scena, come prima giornata, la lettura-non stop dei canti dell’Inferno.

La maratona dantesca proseguirà poi, con inizio alla stessa ora, anche sabato 17 con i canti del Purgatorio e domenica 18 con quelli del Paradiso.

Questa terza edizione della manifestazione, che cade proprio nell’anno in cui si celebra il

settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta, vedrà anche quest’anno un centinaio di cantori “non professionisti” – dai ragazzi delle scuole, agli insegnanti, agli amministratori comunali, a uomini e donne e perfino famiglie intere – alternarsi nelle letture sul palco, sapientemente coordinati dal regista Yuri Bautta.

La Divina Maratona è – come recita il programma dell’evento – “un’impresa straordinaria aperta a tutti” e qualche canto resta ancora da prenotare da parte di qualche “lettore” disposto a mettersi in gioco davanti al pubblico. Occorre però iscriversi subito, mancano poche ore al via: Yuri Bautta tel. 339 5281393; Ufficio Cultura del Comune tel. 059 758836.