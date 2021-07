Sono numerose le iniziative del Comune di Formigine ideate per agevolare e supportare la ripartenza dell’attività sportiva a Formigine dopo quindici mesi di sostanziale stop.

In una riunione in videoconferenza di qualche giorno fa si è concordato con le associazioni del territorio di attivare diverse misure: in primo luogo il contributo di gestione degli impianti sportivi verrà liquidato per intero entro il corrente mese di luglio. Questo al fine di riconoscere il lavoro volto a recuperare nei mesi estivi almeno parte dell’attività che non è stato possibile svolgere nei mesi precedenti (inoltre la rata del canone di utilizzo degli impianti non verrà riscossa).

Sempre in merito alla gestione di impianti sportivi, è stato deciso di prorogare di un anno le convenzioni in scadenza al 31 agosto prossimo. Gli accordi verranno prorogati di un anno per consentire a tutte le società sportive di ripartire e riprogrammare l’attività nel nuovo anno sportivo con maggiore tranquillità, nonché riprogettando le proprie proposte alla luce delle nuove esigenze su outodoor, sostenibilità, informalità e destrutturazione.

Nella seconda metà di luglio verrà inoltre diffuso un avviso pubblico per raccogliere proposte di progetti per l’adolescenza, volti al recupero della dispersione sportiva e grazie al quale il Comune di Formigine erogherà alle associazioni la somma complessiva di 25mila euro.

Sono previste poi anche agevolazioni fiscali, in virtù del fatto che il Consiglio comunale ha deciso di applicare uno sconto d’ufficio del 70% per la Tari dovuta dalle associazioni sportive per tutto l’anno 2021. L’agevolazione sarà riconosciuta direttamente dagli uffici sui bollettini di pagamento.

“Con l’insieme di questi interventi – ricorda il Vicesindaco Simona Sarracino – proviamo a fare il massimo sforzo per supportare l’associazionismo sportivo del territorio sia nel mitigare gli effetti dannosi dello stop pandemico, sia per aiutare una ripartenza robusta e solida che possa mettere al centro l’esigenza di ridare opportunità ai nostri giovani di stare insieme e ricostruire il proprio benessere fisico, psicologico e sociale. La vittoria dell’Italia agli Europei rappresenta in questo senso una splendida pagina di sport per il nostro paese che non deve rimanere incompiuta ma propagare il suo entusiasmo e il suo effetto sul territorio e sulla base, riportando in palestra e sui campi quel 50% di giovani che hanno abbandonato lo sport nell’ultimo anno”.