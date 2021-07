Alle 15:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra bivio A1/A14 ed il Raccordo di Casalecchio in direzione Ancona a causa di mezzo pesante, che trasportava plastica, andato in fiamme all’altezza del km 8. Le squadre dei Vigili del fuoco sul posto hanno circoscritto il rogo, evitando che si propagasse. Non risultano persone coinvolte dalle fiamme.

Sul posto anche le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della direzione del 3° tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente (16:55), all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda in direzione Ancona. Agli utenti provenienti da Milano e diretti verso Ancona si consiglia di proseguire sulla A1 fino al Raccordo di Casalecchio per rientrare in A14.

(immagine di repertorio)