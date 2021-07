Una pedalata di sette chilometri in compagnia di Lorenzo Fortunato e un momento istituzionale in Piazza Bracci sono in programma domani, 14 luglio, a San Lazzaro di Savena. Il doppio appuntamento per celebrare la vittoria della 14esima tappa del Giro d’Italia da parte del 25enne Fortunato: sanlazzarese doc e ciclista professionista dal 2019.

L’organizzazione prevede alle 18:00 l’appuntamento per tutti gli appassionati delle due ruote a Castel de Britti, davanti al Chiosco Bella Vez, alle 18:30 la partenza della carovana e alle 1:00 l’arrivo in Piazza Bracci e saluto istituzionale.

In caso di maltempo la pedalata sarà annullata e l’appuntamento sarà alle ore 19 in Sala di Città, in Comune.