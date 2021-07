Proveniente dalla Stazione Carabinieri di Castiglione dei Pepoli che ha comandato per diversi anni Di Gaetano, 45enne, è stato anche comandante della Stazione Carabinieri di San Benedetto Val di Sambro e ha prestato servizio in altri reparti dell’Organizzazione Territoriale dell’Arma, sempre alle dipendenze della Legione Carabinieri Emilia Romagna, dove è giunto nel 1999 dopo aver completato con successo l’iter formativo per gli Allievi Marescialli.



