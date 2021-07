L’ex ricercatore dell’OMS è l’autore de “Il pesce piccolo. Una storia di virus e segreti” nel quale racconta lo scandalo del Piano Pandemico.

E’ in programma lunedì 26 Luglio alle ore 18:00 presso lo Sporting Club di Sassuolo la presentazione del libro “Il pesce piccolo” del Dr. Francesco Zambon. Ad intervistare l’ex ricercatore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sarà la giornalista sassolese Barbara Prampolini.

Questa sarà l’unica apparizione pubblica di Zambon nella provincia di Modena.

libro, edito da Feltrinelli, racconta la vicenda apparsa sui media di tutto il mondo relativa al Report, prima pubblicato poi ritirato, sul piano pandemico curato tra gli altri proprio dal Dr. Francesco Zambon.

Francesco Zambon si diploma giovanissimo in pianoforte prima di laurearsi in Medicina a Padova. Dopo la specializzazione e Dottorato in Sanità pubblica, consegue un Master in Business administration negli USA. Nel 2008 comincia a lavorare per l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a Mosca e poi a Venezia, dove diventa coordinatore della risposta Covid per OMS fino alle sue dimissioni nel Marzo 2021.

L’incontro sarà aperto al pubblico con prenotazione obbligatoria e posti limitati.

Per informazioni e prenotazione chiamare il 339.8612504