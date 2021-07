Sabato 17 luglio 2021 (ore 22.00) il festival Le Notti delle Sementerie, ospitato in un singolare Teatro di Paglia presso lo spazio agri-culturale Sementerie Artistiche nella campagna di Crevalcore, si apre con Graces, spettacolo, divertente e gioioso, della coreografa Silvia Gribaudi, tra le coreografe più innovative e irriverenti del panorama della danza contemporanea.

Le Notti delle Sementerie, organizzato dall’Associazione Sementerie Artistiche, con la direzione artistica di Manuela De Meo e Pietro Traldi, fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione turistica ed è sostenuto da Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Comune di Bologna e Comune di Crevalcore e ha il patrocinio della Regione Emilia – Romagna.

Graces, che è diventato in poco tempo uno dei lavori più amati dal pubblico, racconta, con ironia e leggerezza, l’incontro tra il maschile e il femminile, lontano da stereotipi e ruoli. La performance, che si ispira alla scultura di Antonio Canova e al concetto di bellezza e natura, vede in scena tre corpi maschili, tre danzatori dentro a un’opera scultorea che simboleggia la bellezza in un viaggio di abilità e tecnica che li porta in un luogo e in un tempo sospesi. In scena anche l’autrice Silvia Gribaudi che con una comicità diretta ed empatica trasforma in modo costruttivo le imperfezioni elevandole a forma d’arte in cui non ci sono confini tra danza, teatro e performing arts. Silvia Gribaudi, artista torinese, è attiva nell’arte performativa e nella conduzione di laboratori artistico-sociali incentrati sulla valorizzazione dell’unicità di ogni individuo. Il suo linguaggio coreografico nasce dall’incontro tra danza e ironia e attraversa la performing art, la danza e il teatro, concentrandosi sul corpo e sulla relazione con il pubblico. La sua poetica ruota attorno la ricerca costante di confronto e inclusione con il tessuto sociale e culturale in cui le performance si sviluppano. Graces è vincitore dell’azione CollaborAction#4 2018/2019, spettacolo selezionato a NID Platform 2019.

Precede lo spettacolo, alle ore 19.30, il primo appuntamento dedicato agli incontri Chiavi di Svolta: con la giornalista e scrittrice Jennifer Guerra si affronta il tema de Gli stereotipi di genere; completano l’approfondimento del tema, performances fulminanti, brevi monologhi, e giochi rivolti a tutti i partecipanti. Jennifer Guerra (classe 1995), si interessa di tematiche di genere, femminismi e diritti LGBTQ+, numerose le sue pubblicazioni su questi temi; suo ultimo libro Il capitale amoroso. Manifesto per un Eros politico e rivoluzionario (2021, Bompiani).

Domenica 18 luglio, il festival Le notti delle sementerie, inaugura il percorso dedicato ai bambini con lo spettacolo Alberi Maestri kids (ore 16 e in replica alle ore 18.00) soggetto e regia di Michele Losi, con Sofia Bolognini, Stefano Pirovano, Benedetta Brambilla. Spettacolo immersivo nella natura del luogo alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante, principio e metafora della vita stessa. I bambini partecipanti saranno i protagonisti della storia trasformandosi negli unici salvatori della terra, se riusciranno a trovare l’albero degli alberi dispensatore di semi e bellezza. I bambini saranno guidati attraverso un sentiero che li condurrà alla scoperta dell’incredibile mondo delle piante, incontrando diverse specie, interagendo con esse attraverso i 5 sensi e scoprendo creature fantastiche del bosco. Utilizzando le tecniche del teatro immersivo, momenti di incontro con esseri straordinari, suoni registrati con il sistema bi-neurale e restituiti in cuffia, i bambini saranno portati a vivere un’esperienza straordinaria, in cui la fascinazione performativa si mescolerà ad una vera e propria esperienza personale (per bambini dai 4 ai 10 anni).