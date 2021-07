Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, ha devoluto in beneficienza alla Caritas diocesana circa 1.400 articoli di vestiario contraffatti, sequestrati prima della loro illecita immissione sul mercato.

I capi di abbigliamento (costituiti prevalentemente da maglie, pantaloni e zaini) erano stati sottoposti a sequestro nel 2018 dai finanzieri del Gruppo, a seguito di una vasta operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, che ha permesso di ricostruire la cosiddetta “filiera del falso”, fino ad individuare il fornitore a Bologna, il quale deteneva i beni in questione pronti per essere commercializzati, nonché un opificio in provincia di Barletta, deputato alla riproduzione e allo stampaggio delle false etichette.

Al termine delle indagini sono stati denunciati sette soggetti per i reati di produzione e commercio di merci recanti marchi contraffatti nonché per ricettazione, mentre i beni sono stati destinati alle molteplici iniziative caritative e assistenziali della chiesa locale, a supporto delle persone indigenti e dei soggetti in gravi difficoltà economiche.

La consegna dei capi di abbigliamento è avvenuta presso la sede di via dell’Aeronautica, alla presenza del direttore della Caritas reggiana, il diacono permanente Isacco Rinaldi, e di una rappresentanza di militari della Guardia di Finanza che ha voluto testimoniare, con questa importante iniziativa di solidarietà, l’impegno costante profuso dalle Fiamme Gialle a tutela di cittadini e famiglie in difficoltà, attraverso l’affermazione dei principi di legalità ed equità sociale.