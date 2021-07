Crescita, condivisione, lavoro e formazione. È il grande valore, umano e professionale, che regalerà l’esperienza del servizio civile volontario presso l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. La Sezione Territoriale di Modena seleziona 4 (quattro) operatori volontari per il progetto intitolato “Io e Te 2 – l. 289/2002 – Modena”.

Il progetto ha durata di un anno e prevede un contributo settimanale di 25 ore su 5 giorni, con un compenso di Euro 439,50 netti mensili

Possono partecipare al bando tutte le persone di età compresa fra i 18 e i 28 anni che desiderino mettere a disposizione del prossimo le proprie capacità relazionali, la propria empatia, nonché il proprio senso di responsabilità.

Cosa viene richiesto: l’offerta di un servizio di accompagnamento e aiuto ai soggetti richiedenti per favorirne l’autonomia personale e l’integrazione nella società. L’obiettivo è dunque quello di risolvere problemi di quotidiana amministrazione, favorendo l’autonomia dei ciechi civili nell’ambito della mobilità e, più in generale, nei rapporti degli stessi con l’ambiente. Sono pertanto richieste ai volontari capacità di adattamento, empatia e un forte self-control, affinché possano instaurarsi rapporti di reciproca comprensione, fiducia e rispetto delle rispettive personalità.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande On Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it ed è necessario lo SPID per cittadini italiani residenti in Italia o all’estero.

In seguito alla scadenza del bando, verranno organizzati i colloqui per la selezione dei volontari.

I calendari di convocazione saranno pubblicati sul sito: www.uicimodena.it

Tutti i dettagli a questo link: https://www.uiciechi.it/serviziocivile/graduatorie.asp

Per informazioni e contatti: Telefono: 059 30 00 12

e-mail: uicmo@uici.it – Pec: uicmo@pcert.postecert.it