Questa mattina il Ministro per le Disabilità, Erika Stefani, ha visitato il centro CRA “La Torre dell’Orologio” di Finale Emilia in compagnia del Sindaco Sandro Palazzi.

“Davvero una bella e significativa occasione per salutare gli ospiti – ha commentato il Sindaco Palazzi – che indubbiamente l’emergenza sanitaria ha messo a dura prova, e per ringraziare tutto il personale, che ha consentito alla struttura di non registrare casi di pandemia nel periodo più difficile per queste comunità così sensibili.”

“Il ministro Stefani, che ha dimostrato grande attenzione, interesse e umanità – ha dichiarato il Primo Cittadino finalese – ha assicurato a Finale Emilia il massimo appoggio nelle politiche che vorremo ricominciare a intraprendere dopo lo stop forzato del Covid. Il Dopo di noi, l’attenzione verso i caregiver, l’eliminazione delle barriere architettoniche ma anche sociali e lavorative, l’inclusione sono al centro della nostra attenzione.”