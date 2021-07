Ha tentato di baciare l’assistente sociale con la quale aveva appena concluso un colloquio abbassandole la mascherina, per questo motivo un 43enne è stato denunciato per violenza sessuale dai Carabinieri della Stazione d Reggio Emilia principale. Tutto è successo la scorsa settimana.

L’assistente che opera in una cooperativa della provincia ha incontrato l’uomo per uno dei consueti colloqui finalizzati a valutare la condotta degli affidati in prova ai servizi sociali. Concluso l’incontro 43nne, anziché uscire dalla studio, ha approcciato la donna tentando di baciarla. Riuscita a divincolarsi, la vittima ha immediatamente allertato i Carabinieri dove poi si è presentata per denunciare l’accaduto. Una volta conclusi gli accertamenti, a carico dell’uomo è stata quindi formalizzata una segnalazione alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia dinanzi alla quale dovrà rispondere ora dei suoi comportamenti.