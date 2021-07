Rubiera, giovedì 15 luglio 2021, dalle ore 17 alle ore 20 è attiva la guardia medica straordinaria per i Medici di Medicina Generale per consentire ai professionisti con ambulatorio in quel Comune di partecipare a un incontro del Nucleo di Cure Primarie. Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico – tel. 0522 850400 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013