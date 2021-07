Prosegue martedì 13 luglio negli spazi esterni di Casa Cervi a Gattatico la 20^ edizione del Festival Teatrale di Resistenza, rassegna di teatro civile contemporaneo, ideata e promossa da Istituto Alcide Cervi insieme a Boorea Emilia Ovest, con il sostegno di Proges e Conad, con il patrocinio di Comune di Reggio Emilia, Restate 2019, Provincia di Reggio Emilia, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, ErmoColle.

Alle ore 21, nella sezione Off del Festival, sarà mostrato il cortometraggio “Tempo Imperfetto” realizzato da Pecado Lab in collaborazione con Officina Arti Audiovisive, testo di Mariangela Dosi, con Francesca Mondino, Carlotta Paterlini, Tommaso Pecorari, video di Lorenzo Bresolin, sulla resistenza dei giovani che in tempo di pandemia si misurano con nuovi tempi nella vita e nella didattica a distanza della scuola.

Segue alle ore 21.30 lo spettacolo in concorso “Lumi dall’alto. Corse clandestine in città” di Gigio Brunello e Gyula Molnar, con Gigio Brunello (foto), che ha realizzato anche le sculture, dipinti Lanfranco Lanza, musiche di Rosa Brunello eseguite da Rosa Brunello Quintet. Lo spettacolo, che completa la trilogia Teatro sopra la città (insieme a Vite senza fine e Teste calde) dedicata a Mestre, racconta una storia disarmante di tenerezza e dolcezza ispirata ad una vicenda realmente accaduta. L’autore veneto si serve dei burattini per raccontare la Mestre dei migranti attraverso la storia di Lumi, della sua fuga dall’Albania, del suo matrimonio e della dolorosa relazione con chi resta nel paese di origine. Nel teatro di Brunello l’animatore convive e colloquia con i suoi burattini che amano, soffrono, si sorprendono e muoiono come tutti gli esseri umani.

Autore di testi di drammaturgia di figura e di prosa, attore, burattinaio e sperimentatore di nuove possibilità del teatro in baracca; Gigio Brunello per la sua attività di sperimentazione e innovazione nel teatro di figura ha ricevuto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero, dove molte delle sue opere sono state tradotte e rappresentate. Dalla lunga collaborazione con Gyula Molnàr nascono spettacoli che hanno rivoluzionato il teatro di figura tradizionale.

Al termine dello spettacolo, nella sezione “Voci autorevoli incontrano le Compagnie”, si svolgerà l’incontro con la Compagnia a cura di Francesca Bortoletti, docente in Discipline Teatrali, Università di Parma.

INFORMAZIONI

L’ingresso è a capienza limitata, in ottemperanza alle misure anti Covid-19; è necessario munirsi di mascherina. Ingresso a offerta libera con prenotazione telefonica obbligatoria ai numeri 0522-678356; 333.3276881 e/o via mail al seguente indirizzo info@istitutocervi.it. Si consiglia di arrivare almeno 20 minuti prima dell’inizio degli spettacoli.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al chiuso.

Per aggiornamenti e modifiche consultare www.istitutocervi.it e i profili social dell’Istituto.

In tutte le sere di spettacolo è previsto il servizio Bar dalle ore 19.00 alle ore 23.30.

Casa Cervi, via Fratelli Cervi, 9 Gattatico (Reggio Emilia) Tel. 0522. 678356 – info@istitutocervi.it – www.istitutocervi.it – festival.istitutocervi.it – Facebook: @IstitutoCervi / Facebook Festival: @festivalteatralediresistenza – Instagram: @Istituto Cervi