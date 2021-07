A Modena sono 380 le famiglie che, avendo chiesto un contributo per l’affitto attraverso il Fondo regionale per il sostegno alla locazione, se lo vedranno concesso già nelle prossime settimane, mentre a settembre potranno essere liquidate circa altre 150 domande. Il contributo concedibile è pari a tre mensilità del canone per un importo massimo di 1.500 euro e sarà concesso direttamente all’inquilino.

La graduatoria dei beneficiari dei contributi per l’affitto 2021 è on line sul sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it/novita/notizie/2021/07/graduatoria-dei-beneficiari-dei-contributi-per-laffitto-1).

Complessivamente in queste prime due tranche saranno finanziate circa il 20 per cento delle domande ammesse al finanziamento regionale, che sono in tutto 2.304 delle 2.917 presentate (287 sono state esclude per mancanza dei requisiti).

“Restano in lista d’attesa molte famiglie che secondo i parametri fissati a livello regionale hanno diritto al contributo economico – sottolinea l’assessora alle Politiche sociali Roberta Pinelli – ma dalla Regione ci rassicurano sul fatto che tra settembre e ottobre è attesa l’attribuzione da parte dello Stato di altri fondi i quali, uniti a risorse regionali, saranno trasferiti ai Comuni per l’ulteriore scorrimento delle graduatorie. A fine 2021 è pertanto stimabile la copertura potenziale di circa la metà delle domande in graduatoria”.

Le prime 380 domande in graduatoria riceveranno il contributo tra la fine di luglio e il mese di agosto per complessivi 500mila euro di finanziamenti; a settembre, dopo la variazione di bilancio del Comune, sarà possibile scorrere nuovamente la graduatoria e soddisfare altri 150 richiedenti grazie alla disponibilità di ulteriori 155mila euro di risorse regionali a cui si aggiungeranno altri 40mila euro stanziati direttamente dal Comune di Modena.

Le risorse comunali stanziate faranno parte del pacchetto di azioni Emergenza e Ripartenza Covid 2021 a cui sta lavorando la Giunta.