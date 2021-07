Si è spento a 78 anni Corrado Ruspaggiari, ex comandante della polizia municipale di Castelnovo di Sotto. Dal 1982 al 2002 fu agente dei vigili urbani e, alla nascita della Pm castelnovese ne fu il primo comandante.

“Tanti ricordano Ruspaggiari per la sua grande professionalità e l’impegno che ha sempre messo nel suo lavoro per la nostra comunità – afferma il sindaco Francesco Monica – Porgo a nome di tutti i cittadini di Castelnovo Sotto le condoglianze alla sua famiglia in questi momenti di dolore”

Ruspaggiari viveva a Castelnovo Sotto. Il funerale si svolgerà domani alle 9. Il corteo partirà dalla casa di famiglia per concludersi al cimitero del paese.

Il 78enne, oltre alla moglie Palmira, lascia i figli Claudio e Cristina, il fratello Sergio e i nipoti.