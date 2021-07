Proseguono i lavori di risanamento della pavimentazione avviati da Anas sulle stradi statali in provincia di Modena.

Il programma dei lavori interessa oltre 61 km di cui oltre 57 km lungo la strada statale “12 dell’Abetone e del Brennero”, per un investimento complessivo di 11,8 milioni di euro di cui 2,3 milioni sulle strade rientrare in gestione Anas lo scorso 8 aprile 2020.

Nel dettaglio, a giugno sono stati eseguiti gli interventi sulla ex SP 40 “di Vaglio” e sulla SS 324 “del Passo delle Radici”, rispristinando 4 km di asfalto, mentre nei giorni scorsi sono stati avviati i lavori notturni sulla SS 413 “Romana” per 900 mila euro. Di prossimo avvio gli interventi sulla ex SP 113, per 600 mila euro e sulla ex SP 13 ter per 500 mila euro. Sono infine terminati i lavori lungo la ex SP 569 “di Vignola” per oltre 324 mila euro.

Anas ha completato anche i lavori di pavimentazione in tratti saltuari dal km 120,560 al km 144,500 della strada statale 9 “via Emilia” (per circa 700 mila euro).

Oltre 8,8 milioni di euro sono stati investiti per il risanamento del piano viabile della strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” e della SS 12 var/a “Variante di Mirandola”.

Nel dettaglio, sulla SS 12 si sono conclusi gli interventi di risanamento di 6 km nel comune di Pavullo nel Frignano, di quasi 2 km a Maranello e in tratti saltuari tra il comune di Maranello e il comune di Castelnuovo Rangone (tra il km 148,300 ed il km 175,500).

Sono infine attualmente in corso di esecuzione, con termine fissato entro il mese di luglio, i lavori di pavimentazione in tratti saltuari tra Modena e Lama Mocogno (km 142,600 – 175,100) e nel tratto tra Riolunato e Pievepelago (km 91,450 – 98,980).

Il programma si inserisce in un piano più ampio di manutenzione delle strade in provincia di Modena che nel 2020 ha già riguardato i lavori di asfaltatura della Tangenziale di Modena (2 milioni di euro), di altri tratti della SS 12 (1,3 milioni di euro) e della SS 9 (1,8 milioni di euro) per un totale di 5,1 milioni di euro.

