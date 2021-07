Questa mattina intorno alle 11:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in località Camugnano per soccorrere due persone che avevano perso l’orientamento durante un trekking nella zona. Sul posto due squadre di terra e l’elicottero del reparto volo Emilia Romagna, Drago 147. Gli elisoccorritori dei vigili del fuoco hanno effettuato il recupero delle due donne in difficoltà, trasferendole in luogo sicuro.



