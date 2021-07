Poco dopo le 20:30, sulla A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Reggio Emilia e l’allacciamento con l’A22, in direzione Bologna, che era stato chiuso a causa di un incidente autonomo avvenuto intorno alle 18:00 all’altezza del km 139, dove un’autovettura si è ribaltata e quattro persone sono rimaste ferite in modo serio. Sul luogo dell’incidente diverse ambulanza, l’elisoccorso, la polizia stradale, i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.



