Con la disputa delle finali dei singolari si è conclusa l’edizione 2021 del memorial Angelo Rossini, Trofeo BPER Banca, torneo internazionale Tennis Europe Junior Tour riservato ad atleti ed atlete under 14.

Oltre 120 i giovani tennisti al via, che si sono dati battaglia per una settimana sui campi in terra rossa dello Sporting Club Sassuolo, fino agli epiloghi più attesi, celebrati nella giornata di ieri, che hanno incoronato i vincitori di questa manifestazione.

Nella finale femminile, la prima a scendere in campo e durata poco più di due ore, l’italo-belga Emma Scaldalai, testa di serie nr.1 del tabellone e nr.102 del ranking mondiale, ha avuto la meglio sulla toscana Sveva Pieroni con il punteggio di 63 61. Nonostante il risultato finale, la toscana ha combattuto in tutti i punti ma la maggiore solidità della Scaldalai le ha permesso di chiudere gli scambi in suo favore nei momenti topici.

Nella finale maschile, che opponeva le prime due teste di serie del tabellone, rispettivamente l’italo-argentino Vito Antonio Darderi, nr.48 del ranking mondiale, e il rumeno Matei Todoran, nr.93 del ranking mondiale, ad avere la meglio è stato Darderi con un perentorio 61 63. Nulla ha potuto il rumeno contro Darderi che con solidità di gioco e determinazione ha fatto suo il match in poco più di un’ora.

Due italiani, quindi, hanno iscritto il proprio nome nell’albo d’oro dell’edizione 2021 di questo Memorial Rossini-Trofeo BPER Banca post pandemia, perfettamente riuscito grazie anche allo sforzo organizzativo profuso da tutto lo staff dello Sporting Club Sassuolo.

Per la cronaca, nella giornata di venerdì è stato assegnato anche il titolo nel doppio maschile con la vittoria della coppia rumena Todoran/Urzican che ha sconfitto il tandem italiano Leti Messina/Marigliano per 63 57 10-8.