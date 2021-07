Alle ore 23:30 di ieri la Centrale Operativa Carabinieri della Compagnia di Vergato (BO) è stata informata che un automobilista era uscito fuori strada sulla “Strada Statale 64 Porrettana”, all’altezza di Ponte della Venturina.

I Carabinieri della Stazione di Alto Reno Terme (BO), coadiuvati dai Carabinieri della Stazione di Monzuno (BO), si sono recati sul posto per eseguire i rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente stradale verificatosi in un tratto con limite di velocità a 50 km/h.

L’automobilista, 60enne rumeno, alla guida di una Volkswagen Golf, è deceduto.