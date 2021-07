95mila euro per sistemare la situazione di dissesto in cui versa via Monchio e 20mila euro, di cui 14mila di avanzo e 6mila di spesa corrente, per acquistare nuovi arredi e giochi per bambini, da installare nei parchi Sant’Antonio del capoluogo e Mainini Ricciotti di La Vecchia.

Il Consiglio comunale di Vezzano, nella seduta del 30 giugno, ha approvato una variazione di bilancio sull’esercizio 2021, che consentirà di intervenire su viabilità, sicurezza e tempo libero.

Per quanto riguarda via Monchio i fondi arrivano dalla Regione Emilia-Romagna. La priorità su quell’asse deriva dal fatto che si tratti di una strada di importanza comunale che è interessata, in più punti, da fenomeni franosi e di dissesto, che si sono aggravati a fine 2020. Il finanziamento permetterà di dare seguito alla progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di consolidamento necessarie, che consisteranno nella realizzazione di drenaggi, palificazioni in cemento armato e rifacimento di tratti della carreggiata stradale.

“Con i prossimi interventi andremo a risolvere, almeno in parte, le criticità su via Monchio – spiega l’assessore alle opere pubbliche Mauro Lugarini – Per quanto riguarda i giochi invece, quelli citati saranno soltanto i primi di una serie di interventi analoghi, che metteremo in campo nelle aree verdi del Comune, compreso il parco di piazza della Vittoria”.