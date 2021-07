Rientrerà in Duomo lunedì 12 luglio, dopo una lunga assenza di oltre due anni, la prestigiosa “Pala di San Sebastiano” dipinta da Dosso Dossi tra il 1518 e il 1521 su commissione della Mensa dei Preti del Duomo, per la loro Cappella dedicata ai santi Sebastiano e Rocco.

L’evento si inserisce all’interno delle celebrazioni per l’837° anniversario della dedicazione del Duomo, avvenuta il 12 luglio 1184 ad opera di Papa Lucio III. Il dipinto, ritenuto dagli storici dell’arte tra i massimi capolavori del Dossi (vero nome Giovanni Francesco Luteri, nato nel 1486 e morto nel 1542), ha da poco compiuto 500 anni: proprio nel maggio 1521, infatti, fu concluso e arrivò a Modena per essere collocato all’interno del Duomo. Rappresenta in alto la Madonna con Gesù Bambino e i santi Rocco e Lorenzo sulle nubi circondati da una gloria di cherubini e angioletti, mentre la zona inferiore è occupata dalle figure imponenti dei santi Giovanni Battista, Sebastiano e Giobbe.

La presentazione ufficiale della Pala restaurata si svolgerà lunedì 12 luglio in Cattedrale, alle 17, alla presenza di monsignor Erio Castellucci, arcivescovo-abate di Modena-Nonantola, monsignor Luigi Biagini, arciprete del Capitolo metropolitano, Edy Gambetti, vicepresidente di Coop Alleanza 3.0, Enrico Bressan, presidente di Fondaco Italia, Simona Roversi, direttrice dell’Ufficio diocesano beni culturali ecclesiastici, Sara Goldoni del Coordinamento sito Unesco di Modena, Mirella Cavalli della Soprintendenza archeologia Belle Arti di Bologna e il restauratore Daniele Bizzarri.

Al termine dell’evento, alle 18, monsignor Castellucci presiederà la Messa per l’837° anniversario della dedicazione del Duomo.