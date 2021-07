Sul Raccordo di Piacenza sud R49 e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sul Raccordo di Piacenza sud R49, nelle cinque notti consecutive di lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 luglio, con orario 22:00-5:00, sarà completamente chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata e in uscita.

In alternativa, per i veicoli con peso inferiore a 3,5 tonnellate si consiglia di utilizzare la stazione di Basso Lodigiano o di Fiorenzuola mentre, per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, utilizzare la stazione di Piacenza ovest.

Nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 luglio, i veicoli leggeri potranno utilizzare la stazione di Basso Lodigiano, mentre i mezzi pesanti con peso superire a 3,5 tonnellata potranno utilizzare la stazione di Fiorenzuola;

-sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di giovedì 15 alle 3:00 di venerdì 16 luglio, sarà chiuso l’allacciamento con la A21 Torino-Piacenza-Brescia, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Piacenza, Brescia e Torino. Si precisa che rimarranno aperti i rami per il traffico proveniente da Torino/Brescia e diretto a Milano/Bologna.

Nello stesso orario sarà chiusa anche la stazione di Piacenza sud, sul Raccordo di Piacenza sud R49.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-da Milano verso Piacenza sud:

per i veicoli con peso inferiore a 3,5 tonnellate, uscire alla stazione di Basso Lodigiano, al km 49+700 della A1 Milano-Napoli, o alla stazione di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, di competenza della SATAP;

per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, uscire alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+000 della A1 Milano-Napoli e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Bologna;

-da Milano verso Brescia e Torino:

per i veicoli con peso inferiore a 3,5 tonnellate, uscire dalla stazione di Basso Lodigiano, al km 49+700, percorrere la SS9 Via Emilia, la SP10 ed immettersi sulla A21 dalla stazione di Piacenza ovest, di competenza della Società concessionaria SATAP;

per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, chi è diretto a Brescia, dovrà uscire dalla stazione di Fiorenzuola km 74+000 e rientrare dalla medesima in direzione Brescia mentre chi è diretto a Torino, dovrà uscire alla stazione di Fiorenzuola km 74+000 e rientrare dalla medesima in direzione Piacenza sud, per poi immettersi sulla A21;

-sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di venerdì 16 alle 5:00 di sabato 17 luglio, sarà chiuso l’allacciamento con la A21 Torino-Piacenza-Brescia, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Piacenza, Brescia e Torino.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-da Bologna verso Piacenza:

per i veicoli con peso inferiore a 3,5 tonnellate, uscire alla stazione di Basso Lodigiano, al km 49+800, percorrere la SS9 Via Emilia, la SP10 e immettersi sulla A21 dalla stazione di Piacenza ovest, di competenza della Società concessionaria SATAP;

per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, uscire alla stazione di Basso Lodigiano e rientrare dalla medesima in direzione Piacenza sud, con successiva immissione sulla A21; in ulteriore alternativa, si potrà uscire alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+000, percorrere la SS9 in direzione Piacenza, per un totale di 27 km, fino al rientro all stazione di Piacenza ovest;

-da Bologna verso A21/Brescia, uscire alla stazione di Fiorenzuola e immettersi sulla A21 verso Brescia.