Tra la fine di luglio e l’inizio di settembre Sassuolo sarà al centro di quattro grandi eventi tra musica e comicità.

“Quattro veri e propri eventi – sottolinea l’Assessore al Turismo del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli – capaci, ne sono certo, di attirare tantissime persone anche da fuori città per assistere ad una vera e propria ripresa degli spettacoli all’aperto dopo un anno e mezzo di difficoltà, restrizioni e privazioni.

Grazie a Pro Loco Sassuolo ed a GiPi Eventi, grazie ai quali è stato possibile organizzare eventi di portata nazionale in piazzale Della Rosa, agli uffici ed ai tecnici del Comune e di Sgp chiamati a far si che tutto funzioni al meglio. Tutti gli eventi si terranno in piazzale Della Rosa, con inizio alle ore 21,30 e i biglietti saranno acquistabili sul circuito Vivaticket: per alcuni è già possibile prenotare, per gli altri è solamente una questione di pochi giorni”.

Sabato 31 luglio sarà la volta della comicità di Paolo Cevoli, i cui biglietti sono già acquistabili.

Sabato 28 agosto, invece, la musica d’autore con Umberto Tozzi, il cui biglietto (al costo di €28 più i diritti di prevendita) a giorni sarà disponibile su vivaticket.

Nei primi giorni di settembre il gran finale: venerdì 10 Anggun (biglietto a €10 più prevendita) e sabato 11 settembre Giorgio Panariello (biglietto a 25€ più prevendita).

Per informazioni è possibile contattare l’Urp di piazza Garibaldi al numero 0536/880801 oppure inviare una e-mail a sassuoloturismo@comune.sassuolo.mo.it