Proseguono le attività di orientamento promosse dell’Università degli Studi di Modena e Reggio-Emilia. Si terrà il 13 luglio 2021 “Unimore Orienta – Mi piace”, la giornata di approfondimento dedicata alle informazioni più specifiche su modalità di immatricolazione, servizi agli studenti, tasse e benefici per il diritto allo studio.

L’evento è rivolto alle studentesse e agli studenti interessate/i all’iscrizione ai corsi di Laurea Triennale e Magistrale a Ciclo Unico offerti da Unimore.

Il 13 luglio 2021 si terrà l’iniziativa “Unimore Orienta – Mi Piace”, terzo ed ultimo step dell’innovativo “Progetto Orientamento di Ateneo – POA” (https://poa.unimore.it/), partito lo scorso marzo con l’iniziativa principale “Unimore Orienta – l’Università si presenta” e proseguito con “Unimore Orienta > rimani conness@”.

L’evento del 13 luglio – che si svolgerà principalmente online – è rivolto a studenti e studentesse delle scuole superiori interessati ai corsi di Laurea offerti da Unimore e sarà dedicato alle informazioni su tematiche più specifiche quali la modalità di immatricolazione, i servizi, le tasse e i benefici per il diritto allo studio.

La giornata, suddivisa in tre fasce orarie, prevede il medesimo format: dopo un breve video di presentazione di Ateneo e Dipartimenti, pensato per permettere a studentesse e studenti di prendere confidenza, seppur “virtuale”, con i luoghi che dal prossimo semestre cominceranno a frequentare, prenderanno la parola docenti e responsabili delle segreterie didattiche dipartimentali, che illustreranno non solo le caratteristiche, le finalità formative e i percorsi occupazionali dei corsi di laurea, ma anche le strutture e i servizi a supporto della didattica e le modalità di ammissione, di accesso e di iscrizione; sarà proiettato, infine, il video “Kit futuro studente e studentessa”, contenente utilissime informazioni pratiche per quanti e quante si apprestano ad intraprendere il proprio percorso universitario.

La prima parte della mattinata prenderà avvio alle ore 10.00 con la presentazione dei Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e dei Dipartimenti di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche; Studi Linguistici e Culturali; Comunicazione ed Economia.

Alle ore 10.30 sarà la volta dei corsi di laurea dei Dipartimenti di Educazione e Scienze Umane; Scienze e Metodi dell’Ingegneria; Economia “Marco Biagi” e Scienze Chimiche e Geologiche”.

Alle 11.10 chiuderanno il ciclo di presentazioni i Dipartimenti di Giurisprudenza; Scienze della Vita; Ingegneria “Enzo Ferrari” e i Corsi di Laurea in Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina.

Unimore Orienta – Mi Piace, prevede anche un’appendice in presenza dell’evento, che consiste nello svolgimento di “Incontri tematici”, organizzati dai vari Dipartimenti.

Gli incontri sono a numero programmato e destinati a quanti e quante abbiano preso parte alle attività del mattino.

“Il nostro Ateneo – afferma la Prof.ssa Carla Palumbo, Delegata del Rettore per l’Orientamento e il Tutorato – anche in un periodo così complesso, segnato dalla pandemia, è riuscito a realizzare azioni di orientamento innovative ed efficaci.

“Questo ultimo evento – continua la Prof.ssa Palumbo -, che si inserisce nel solco più ampio del POA – Progetto Orientamento di Ateneo, è un ulteriore segnale di attenzione nei confronti di studentesse e studenti che, a poche settimane dal loro inizio del percorso universitario, hanno la necessità di ricevere informazioni specifiche e dettagliate. In questo senso, anche la scelta di prevedere alcuni incontri in presenza, nel pieno rispetto di tutte le normative in materia di contenimento del contagio, è per noi un segnale di assoluta importanza in vista del già annunciato ritorno in presenza al 100% a partire dal mese di settembre”

Maggiori informazioni su “Unimore Orienta – Mi Piace” sono contenute sul portale poa.unimore.it/unimore-orienta-mi-piace.