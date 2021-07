Terzo appuntamento del Festival Mundus a Reggio Emilia, lunedì 12 luglio nei Chiostri di San Pietro risuonerà l’inconfondibile voce di Ginevra Di Marco. Accompagnata da Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, la grande interprete ci condurrà tra i capolavori di uno dei maestri della musica italiana, Luigi Tenco, con il concerto Quello che conta – Ginevra canta Luigi Tenco.

Tratto dall’ultimo album omonimo di Ginevra Di Marco, il concerto è un viaggio attraverso i grandi successi di Luigi Tenco, intrapreso da una delle voci più intense e emozionanti del nostro Paese, affiancata dalla sensibilità musicale di Francesco Magnelli – pianoforte e magnellophoni e Andrea Salvadori – chitarre, tzouras e loop.

Le splendide melodie e le partiture originali degli archi, sono state appositamente riscritte per questo progetto, con arrangiamenti carichi di personalità e di carattere. In Quello che conta Ginevra Di Marco fa sue le canzoni di Tenco, vestendole con un nuovo abito musicale: un delicato equilibrio che non tradisce lo spirito originale ma le rinnova, permettendo sempre alla loro essenza più profonda di affiorare. Ginevra non “ricanta” Luigi Tenco, ma ne rilegge la musica con gli occhi dell’oggi e della sua storia artistica.

L’artista presenta così questo progetto: “Gli anni ci hanno insegnato che quello che conta è la misura in cui si ama qualcuno e la sua arte. Più ne siamo innamorati più accade che lo si riesca a interpretare e a restituire con personalità.”

Info per acquisto e prenotazione biglietti

Vendita biglietti online su www.vivaticket.com. I voucher rilasciati da ATER Fondazione possono essere utilizzati per l’acquisto degli spettacoli in programma, attraverso i canali Vivaticket e nelle biglietterie abilitate.

Ingresso € 10,00

NON si effettua il servizio di biglietteria nel luogo dello spettacolo

Biglietteria Fondazione I Teatri presso il Teatro Municipale Valli, piazza Martiri del 7 luglio 1960 n. 7

Orari: da martedì a sabato dalle ore 10 alle 12,30 / martedì, mercoledì, venerdì e sabato anche dalle ore 17 alle 19

Per informazioni

ATER FONDAZIONE, T. 059 340221 – mundus@ater.emr.it, www.ater.emr.it, pagina Facebook: festivalmundus