I Carabinieri della Stazione di Anzola Emilia hanno arrestato due ladri che rubavano nell’azienda “Carpigiani”. Un 48enne nigeriano, residente a Bologna e un 47enne iracheno, residente a Ravenna, dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. L’arresto è stato eseguito durante un’indagine avviata per scovare i ladri che da qualche mese avevano iniziato a rubare le macchine professionali per la produzione di gelato all’interno della ditta, per un valore complessivo di 100.000 euro.

Studiando le mansioni degli operai, i Carabinieri hanno scoperto che il nigeriano, dipendente di un’azienda specializzata nelle pulizie industriali, con sede a Bologna e incaricato nello smaltimento dei rifiuti presso la ditta “Carpigiani”, aveva iniziato a rubare le macchine per la produzione del gelato, caricandole sul muletto che era abilitato a manovrare e scaricandole nel furgone di un suo conoscente, il 47enne iracheno che in passato era stato un ex cliente dell’azienda “Carpigiani”. Il 47enne iracheno, infatti, conosceva il valore di mercato delle macchine professionali della ditta perché le aveva acquistate e rivendute in Medio Oriente.

L’irruzione dei Carabinieri della Stazione di Anzola Emilia ha consentito di bloccare i due ladri in flagranza di reato e recuperare nel furgone dell’iracheno una settantina di “agitatori” per il gelato del valore complessivo di 70.000 euro. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre i due ladri, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, sono stati tradotti in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.