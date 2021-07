Mercoledì 7 luglio si è tenuta a Roma la premiazione del concorso di Legambiente “Comuni Ricicloni”, che premia i comuni con i migliori sistemi di gestione dei rifiuti urbani. Per il quarto anno consecutivo San Prospero è al primo posto tra i comuni emiliano-romagnoli con un numero di abitanti tra i 5.000 e i 15.000. I dati del Comune indicano un miglioramento rispetto allo scorso anno: a San Prospero la raccolta differenziata è al 91,6% e la produzione di rifiuti procapite è di 35,5 Kg. In rappresentanza del Comune, erano presenti alla premiazione il Vicesindaco di San Prospero Matteo Borghi ed il Consigliere comunale Simone Ganzerli.

“L’impegno quotidiano dei cittadini nel differenziare i rifiuti è fondamentale – sottolinea Matteo Borghi – Se il nostro Comune ha raggiunto questi risultati lo si deve anche all’alta qualità del servizio svolto dal gestore Aimag e al costante impegno che l’Amministrazione comunale ha messo in campo rispetto al tema ambientale. Ringraziamo Legambiente per il riconoscimento che ci ha offerto e auspichiamo di ritornare anche l’anno prossimo, magari accompagnati da un cittadino in rappresentanza dell’intera comunità”.