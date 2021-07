Debutta il 9 luglio, alle ore 22:00, al Teatro Comunale di Bologna, per la Repubblica delle Idee, il nuovo spettacolo di teatro MORIRETE CINESI di Federico Rampini, corrispondente di Repubblica a New York, con Roberta Giallo, la cantautrice scoperta da Lucio Dalla.

In questo nuovo spettacolo scritto da Federico Rampini, prodotto da Elastica e distribuito da Savà Produzioni – Terry Chegia, il giornalista di Repubblica sarà in scena per raccontare l’Oriente e l’Occidente e svelare “la verità secondo Xi Jinping”, le contraddizioni dei nostri tempi e immaginare il futuro scenario mondiale.

In scena, la cantautrice di Senigallia, nota in Italia ed all’Estero per la sua poliedricità e per la sua vocazione di performer a 360 gradi, suonerà il pianoforte, canterà e si esibirà con le sue peculiari perfomance dal vivo.

Per “Morirete Cinesi”, Roberta Giallo ha composto la colonna sonora con un ricco ventaglio di suggestioni sonore e di musiche originali.

Tra i brani di “Morirete Cinesi” comparirà per la prima volta dal vivo “Fossi stato allevato dalle Scimmie”, che sarà poi inserito nell’album di Roberta Giallo dal titolo “Canzoni da Museo”, la cui musica è composta da Roberta ed il cui testo è stato scritto dal fotografo e poeta Giovanni Gastel, da poco scomparso a causa del Covid.

L’uscita su formato fisico e digitale di “Canzoni Da Museo” è prevista per inizio Autunno, con il supporto del Comune di Bologna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Gli arrangiamenti delle musiche dello spettacolo sono stati curati da Enrico Dolcetto, giovane produttore musicale della scena Bolognese, che ha già alle spalle numerose collaborazioni con Fonoprint.

Per le musiche di questo spettacolo, Roberta Giallo, ha fatto sapere di essersi ispirata ai suoi viaggi in Oriente e Occidente, da San Francisco, Singapore, Hong Kong – terre che ha sentito molto vicine e ricche di cultura – dove la Giallo è stata durante il 2018 e 2019, per un tour internazionale chiamato “Astronave Gialla World Tour”. In Morirete Cinesi, il viaggio verso l’oriente sarà guidato della grande espressività vocale della chanteause, con il suo vibrato unico, ed il suo tipico uso controllato della voce, di cui Roberta è pioniera nella scena musicale italiana.

La cantautrice aveva in calendario alcune attività all’estero che sono state sospese a causa del Covid, ma la Giallo è fiduciosa che, con il nuovo anno, possa tornare a viaggiare per nuovi eventi, tra cui uno spettacolo con Ernesto Assante.